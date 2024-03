Concert de Steve Coleman Espace Cabaret Vauban Brest, jeudi 14 mars 2024.

On dit souvent qu’il n’existe plus, sur la scène contemporaine, de grands créateurs de la trempe des Charlie Parker, Miles Davis ou John Coltrane. Pourtant, il y a Steve Coleman. Depuis son émergence au début des années 80, le saxophoniste originaire de Chicago peut se vanter (mais ce ne serait vraiment pas son genre) d’avoir changé le cours de l’histoire du jazz, contribuant à inventer de nouvelles formes de groove qui ont déjà influencé plusieurs générations de musiciens.

Mieux, la soixantaine entamée, cet improvisateur hors pair continue de défricher inlassablement de nouveaux territoires, dans une quête spirituelle profondément connectée aux forces de la nature. Il se présentera sur scène en compagnie de ses Five Elements, fidèles compagnons de jeu depuis vingt ans et plus, rompus comme personne aux arcanes de sa musique (Pascal Rozat)

L’amalgame d’improvisations vocales et musicales de Coleman, superposées à une base rythmique d’influence africaine, a ouvert de nouvelles voies dans la musique créative et l’a placé à l’avant- garde des innovations dans la musique noire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Georges Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

