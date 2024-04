Concert de Springtime Connexion Les Moutiers-en-Retz, samedi 27 juillet 2024.

La voix de Dana Luciano et les mélodies d’Emmanuel Guirguis fusionnent pour créer un univers musical envoûtant le temps d’un concert aux Moutiers-en-Retz.

Springtime Connexion est une création de 2024, fraîche et innovante Dana Luciano et Emmanuel Guirguis. Des compositions originales, des improvisations et des reprises revisitées. Dana et Emmanuel repoussent les limites du jazz vocal et de la guitare avec une énergie contagieuse.

L’un des répertoires présentés sera “Love is in the air” des mélodies douces, des chansons d’amour intemporelles interprétées avec passion et sensibilité. Springtime Connexion évoque la renaissance, la floraison des fleurs, et l’espoir. C’est un hommage à la saison du renouveau, et vous ressentirez cette énergie vibrante dans chaque note.

Où se déroule le concert ?

Le concert se déroulera sur la place de l’église madame, dans le charmant bourd des Moutiers, dans un cadre chaleureux, propice à la connexion entre les artistes et le public.

Ne manquez pas cette occasion de célébrer la musique, l’amour et la vie aux côtés de Dana Luciano et Emmanuel Guirguis.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 21:00:00

fin : 2024-07-27 21:00:00

Place de l’église Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

