Martigues Bouches-du-Rhône Sparkline est une duo acoustique de variétés internationales.

Une soirée musique proposée au restaurant "Sous les Pins" à La Couronne. Le groupe Sparkline se produira en concert.

Sparkline est une duo acoustique de variétés internationales.

Durant le concert, il vous sera servi une planche garnie : fromages, charcuteries, légumes et fruits frais.

contact@sous-les-pins.fr +33 4 42 41 43 23 https://www.sous-les-pins.fr/

