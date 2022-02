Concert de soutien MJC Chadrac Chadrac Catégories d’évènement: CHADRAC

Haute-Loire

Concert de soutien MJC Chadrac, 26 février 2022, Chadrac. Concert de soutien

MJC Chadrac, le samedi 26 février à 20:00

Avec les groupes Boukan, Unspkble, Mauvaise surprise (Punk Rock de Lyon, St-Etienne et Montpellier). Teuf, zik, bière artisannale et frites ! Présence de la librairie Pied de Biche / Marque pages.

Prix libre

Ouverture d’un lieu autogéré (librairie – bar) MJC Chadrac Chadrac Chadrac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T23:55:00

