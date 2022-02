Concert de soutien Du Rock Mon Pote Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

?Bonjour à tous,? Comme il y a 2 ans, nous organisons un concert de soutien pour le festival « Du Rock Mon Pote » qui aura lieu le 4 Juin. Venez chanter, danser, vous défouler Samedi 19 Février à partir de 20h avec: ?BigBus? et ?White Carbon’s? ☆ À la salle polyvalente de Carbon-Blanc ☆ PAF 5€ ☆ Buvette et restauration sur place ☆ Ouverture des portes 19h30 Concert de soutien Du Rock Mon Pote Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

