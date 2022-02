Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez Semur-en-Auxois, 12 mars 2022, Semur-en-Auxois. Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 Théâtre du Rempart 11, rue du rempart

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez au profit de l’action solidaire « Ensemble pour Ségolène ». Ségolène est Semuroise et handicapée moteur. Les profits du concert aideront à financer l’aménagement spécifique de sa maison en construction (domotique).

Chant – guitare : Daniel Fernandez

Violon : Pierre Olivier Fernandez dit PoF contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96 http://terres-auxois.fr/billetterie/ Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez au profit de l’action solidaire « Ensemble pour Ségolène ». Ségolène est Semuroise et handicapée moteur. Les profits du concert aideront à financer l’aménagement spécifique de sa maison en construction (domotique).

Chant – guitare : Daniel Fernandez

Violon : Pierre Olivier Fernandez dit PoF Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Ville Semur-en-Auxois lieuville Théâtre du Rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or

Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez Semur-en-Auxois 2022-03-12 was last modified: by Concert de soutien de Daniel Fernandez et Pierre-Olivier Fernandez Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 12 mars 2022 Côte-d'Or Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or