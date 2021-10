Paris Notre-Dame d'Espérance Paris Concert de soutien « Avec les femmes afghanes » Notre-Dame d’Espérance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de soutien « Avec les femmes afghanes » Notre-Dame d’Espérance, 17 octobre 2021, Paris. Concert de soutien « Avec les femmes afghanes »

Notre-Dame d’Espérance, le dimanche 17 octobre à 18:00

[http://www.culture-esperance.org](http://www.culture-esperance.org)www.afrane.org)T, Clara SCHUMANN, Lili BOULANGER, Kaija SAARIAHO, Graciane FINZI, Pauline VIARDOT… & rûbab, tablâ, chant persan et poésie Ce concert est donné au bénéfice de l’association AFRANE (Amitié franco-afghane), qui est déterminée à poursuivre son soutien ininterrompu depuis 41 ans à la population afghane et à rester sur place à ses côtés. – Dons en ligne et pré-vente de la série des cartes postales « Avec les femmes afghanes » : www.afrane.org – Programme et artistes : www.culture-esperance.org Organisé par le Collectif Artistes avec les femmes afghanes et Culture Espérance – Nous rapprocher par la culture au bénéfice de l’association AFRANE (Amitié franco-afghane) Notre-Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette, 75011 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre-Dame d'Espérance Adresse 47 rue de la Roquette, 75011 Paris Ville Paris lieuville Notre-Dame d'Espérance Paris