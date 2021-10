Concert de soutien avec les femmes afghanes Eglise Notre-Dame d’Espérance, 17 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 18h à 19h30

gratuit

Organisé par le collectif “Artistes avec les femmes afghanes” et Culture Espérance Roquette.

Au programme: œuvres de musique de chambre composées par des femmes (Clara SCHUMANN, Pauline VIARDOT, Lili BOULANGER, Kaija SAARIAHO, Graciane FINZI) ainsi que des pièces de MOZART. Avec comme invités afghans des musiciennes jouant du rubâb et du tablâ, et le poète Mahmud NASIMI, auteur d’Un Afghan à Paris dont des extraits seront lus.

Le collectif “Artistes avec les femmes afghanes” s’est constitué spontanément suite à l’appel de Florence ROUSSEL, violoniste à l’Opéra de Paris, en réponse au drame dont sont victimes les femmes et les artistes en Afghanistan.

Ce concert est donné au bénéfice de l’association AFRANE (Amitié franco-afghane), qui est déterminée à poursuivre son soutien ininterrompu depuis 41 ans à la population afghane et à rester sur place à ses côtés. Vos dons permettront d’avancer malgré tous les vents contraires et de poursuivre les activités d’AFRANE en Afghanistan dans cette situation d’urgence (éducation et aide alimentaire pour les personnes les plus vulnérables).

L’Association CULTURE ESPÉRANCE ROQUETTE s’attache à développer des rencontres fraternelles à l’occasion d’événements culturels de qualité. Elle est heureuse de soutenir les artistes qui, comme les membres du collectif “Artistes avec les femmes afghanes”, ont à cœur de mettre leur talent et leur générosité au service des causes les plus justes.

Eglise Notre-Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette Paris 75011

5 : Bréguet – Sabin (277m) 9 : Voltaire (466m)



Contact :Culture Espérance Roquette culture.esperance@gmail.com https://www.culture-esperance.org/ https://www.facebook.com/events/2036059736556249

