Concert de soutien aux Migrants Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

Nièvre

Concert de soutien aux Migrants, 25 février 2023, Lormes . Concert de soutien aux Migrants Salle polyvalente Lormes Nievre

2023-02-25 – 2023-02-25 Lormes

Nievre Sous le parrainage de Stéphane Sanseverino. A 16h45 Electro Bal famille

A 18h30 Mama Shakers, The Dizasters, Johnny Mafia Association de solidarité Migrants du Haut Nivernais.

Contact Karin Rabita joyeux.karin@orange.fr +33 6 33 33 55 83 Lormes

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Salle polyvalente Lormes Nievre Ville Lormes lieuville Lormes Departement Nievre

Lormes Lormes Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes /

Concert de soutien aux Migrants 2023-02-25 was last modified: by Concert de soutien aux Migrants Lormes 25 février 2023 Lormes nièvre Salle Polyvalente Lormes Nièvre

Lormes Nievre