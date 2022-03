Concert de soutien aux habitants de Kharkiv: Parade/ Sam Karpienia / Novitchock 234 / Mr Thousand / Catherine Vincent … L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert de soutien aux habitants de Kharkiv: Parade/ Sam Karpienia / Novitchock 234 / Mr Thousand / Catherine Vincent … L’intermediaire, 30 mars 2022, Marseille. Concert de soutien aux habitants de Kharkiv: Parade/ Sam Karpienia / Novitchock 234 / Mr Thousand / Catherine Vincent …

L’intermediaire, le mercredi 30 mars à 18:00

Concert de soutien aux habitants de Kharkiv Mercredi 30 mars à partir de 18h à l’Intermédiaire A l’initiative de Svetlana, membre de Phocea rocks qui a grandi à Kharkiv, la scène musicale marseillaise se mobilise pour venir en aide aux habitant.e.s de cette ville meurtrie par la guerre. L’intégralité des entrées (tarif libre) sera reversée directement à deux collectifs en contact avec Svetlana : Наталья Чернявская, un groupe de personnes qui rebouche les fenêtres détruites chez les habitants encore présents et Volunteer Kitchen “Juicy Strudel” – Kharkiv, Ukraine, une association qui cuisine pour celles et ceux qui en ont besoin. — Début des concerts dès 18h pour ceux qui veulent passer en sortant du boulot, de la fac, du lycée, du collège ou du centre aéré ! Fin à minuit. — Line-up confirmé : Parade (rock / new wave), Sam Karpienia (transe occitane), Novitchock 234 (punk), Mr Thousand (folk envoûtant), Catherine Vincent (chanson folk), Rich (rock), David Lafore (la tête contre les murs), Stella Pire (bretonne), Farouche Zoé (chansonnettes soniques) … — La solidarité de la scène indé marseillaise n’étant plus à prouver, d’autres artistes se rajouteront peut être à la programmation si on arrive à les faire rentrer. ♫ROCK♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T18:00:00 2022-03-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Concert de soutien aux habitants de Kharkiv: Parade/ Sam Karpienia / Novitchock 234 / Mr Thousand / Catherine Vincent … L’intermediaire 2022-03-30 was last modified: by Concert de soutien aux habitants de Kharkiv: Parade/ Sam Karpienia / Novitchock 234 / Mr Thousand / Catherine Vincent … L’intermediaire L'intermediaire 30 mars 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône