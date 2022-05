Concert de soutien aux habitants de Kharkiv #2 L’intermediaire, 11 mai 2022, Marseille.

Concert de soutien aux habitants de Kharkiv #2

L’intermediaire, le mercredi 11 mai à 18:00

après l’enthousiasme et le succès du premier concert pour les habitants de Kharkiv , et parce que le besoin est toujours là … on recommence avec des nouveaux artistes ! ———- Concert de soutien aux habitants de Kharkiv Mercredi 11 mai à partir de 18h à l’Intermédiaire A l’initiative de Svetlana, membre de Phocea rocks qui a grandi à Kharkiv, la scène musicale marseillaise se mobilise pour venir en aide aux habitant.e.s de cette ville meurtrie par la guerre. L’intégralité des entrées (tarif libre) sera reversée directement à deux collectifs en contact avec Svetlana : Наталья Чернявская, un groupe de personnes qui rebouche les fenêtres détruites chez les habitants encore présents et Volunteer Kitchen “Juicy Strudel” – Kharkiv, Ukraine, une association qui cuisine pour celles et ceux qui en ont besoin. — Début des concerts dès 18h pour ceux qui veulent passer en sortant du boulot, de la fac, du lycée, du collège ou du centre aéré ! Fin à minuit. — Line-up confirmé : Tante Hortense (chanson), Mr Thousand (sans Ramirez), the Dirteez (Voodoo Rock’n’Roll), January Sons (Indy folk), Sable Sorcière (post punk noise), Fred Pichot (jazz), Benoit Dettori (ça dépend), Dan Imposter (pop 60s) and probably more ! — La solidarité de la scène indé marseillaise n’étant plus à prouver, un grand merci à ceux qui étaient partant mais pas dispos à cette date ou trop loin, comme Sub Power Sun, Jim Younger’ Spirit, Nevche, Kid Francescoli, Oh! Tiger Mountain, Anais, …

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T23:59:00