La Dar Centre Social Autogéré, le vendredi 16 juillet à 20:00

Concert de soutien au vortex pour payer les photocopies de l’agenda. Au programme -Poutre (noise/rock) [https://www.facebook.com/profile.php?id=100063497320774](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063497320774) -GLITCH (post-punk) [https://www.facebook.com/glitchbandmars/](https://www.facebook.com/glitchbandmars/)

Prix libre

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T23:30:00

