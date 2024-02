Concert de soutien au Pic Vert Rodez, samedi 9 mars 2024.

Concert de soutien au Pic Vert Rodez Aveyron

Concert de soutien au Pic Vert Samedi 9 mars à 20h Le Club Rodez

CONCERT DE SOUTIEN AU PIC VERT

Café Resto Culturel à Millau

Depuis l’incendie du 8 novembre 2023, le café resto culturel le Pic Vert (Millau) a perdu son lieu si magique, lieu qui a fait sa place dans le coeur des millavois et bien au-delà depuis plus de 2 ans. Le Café Resto Culturel a su mélanger les genres, les styles, les âges et les bonnes humeurs.L’équipe au complet, les artistes et les techniciens sans oublier les fournisseurs… tout ce petit monde est impacté par l’arrêt brutal de l’activité.

Le Club à proposé à l’équipe du Pic Vert d’accueillir une soirée de soutien avec deux groupes ska initialement programmés chez eux Korttex et Enlòc.

TARIFS

Juste prix 10€

pour que le Pic Vert vibre encore

Coup d’pouce 12€

pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le Pic Vert

Mini 8€

pour celles et ceux qui en ont besoin EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

L’événement Concert de soutien au Pic Vert Rodez a été mis à jour le 2024-01-24 par Le Club Rodez