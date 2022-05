Concert de soutien au peuple ukrainien Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d'Eyrans Gironde Saint-Médard-d'Eyrans Le comité des fêtes organise le samedi 14 mai 2022 à 20h30 un concert en solidarité avec l' Ukraine, avec l' aimable participation des musiciens de l' orchestre philharmonique de l' harmonie des Graves . Ce concert est initialement prévu dans l' église, mais si le temps le permet (comme cela semble être le cas )et en raison du nombre de personnes attendues il se tiendra place de la loi 1901. Seront présentes des associations venant en aide aux civils et militaires en Ukraine et aux refugiés sur notre région. Une contribution volontaire pourra être versée au comité des fêtes qui la reversa aux associations citées. A 19h30, seront accueillis des familles ukrainiennes accueillies sur l' agglomération Bordelaise qui pourront échanger et témoigner avec le public de leur situation. Nous vous attendons nombreux et solidaires pour ce concert de soutien .

