Concert de soutien au peuple ukrainien Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert de soutien au peuple ukrainien Romans-sur-Isère, 27 mars 2022, Romans-sur-Isère. Concert de soutien au peuple ukrainien Parvis Jean XVIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère

2022-03-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-27 Parvis Jean XVIII Collégiale St Barnard

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Le groupe Empi et Riaume et les bénévoles du Festival ont décidé de se mobiliser pour aider le peuple Ukrainien et ses réfugiés.

Ils chanteront des chants traditionnels de nos deux régions…. info@empi-et-riaume.com +33 4 75 02 30 52 http://www.empi-et-riaume.com/ Parvis Jean XVIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Parvis Jean XVIII Collégiale St Barnard Ville Romans-sur-Isère lieuville Parvis Jean XVIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concert de soutien au peuple ukrainien Romans-sur-Isère 2022-03-27 was last modified: by Concert de soutien au peuple ukrainien Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 27 mars 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme