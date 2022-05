Concert de soutien au peuple Ukrainien Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas Les bénévoles de l’Astérie organisent un concert en partenariat avec les commerçants de Plougastel-Daoulas et la municipalité, en soutien au peuple Ukrainien. Au programme :

– Chants de marins avec le groupe “A virer”. Ouverture des portes à 20h.

Début du concert à 20h30. 45 minutes de concert suivi d’une entracte et poursuite du concert.

