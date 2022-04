Concert de soutien au peuple ukrainien Montmorot Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Concert de soutien au peuple ukrainien Montmorot, 10 avril 2022, Montmorot. Concert de soutien au peuple ukrainien Rue du 19 Mars 1962 Juraparc – salle Revermont Montmorot

2022-04-10 16:00:00 – 2022-04-10 18:00:00 Rue du 19 Mars 1962 Juraparc – salle Revermont

Montmorot Jura EUR 15 Trio Joël N’Co et duo Ella – billetterie Office de Tourisme paiement en chèque ou espèces +33 3 84 24 65 01 Trio Joël N’Co et duo Ella – billetterie Office de Tourisme paiement en chèque ou espèces Rue du 19 Mars 1962 Juraparc – salle Revermont Montmorot

