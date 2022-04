Concert de soutien au peuple Ukrainien La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre Bas-Rhin 0 EUR Concert de soutien au peuple Ukrainien en partenariat avec le festival au Grès du Jazz Concert de soutient au peuple Ukrainien, avec Fuz Quartet, Franck Wolf et Michael Alizon + invités.

Collecte de fond par chèques libéllés à l’odre de la Fondation de France ou du UNHCR France +33 3 88 01 49 59 Concert de soutien au peuple Ukrainien en partenariat avec le festival au Grès du Jazz La Petite-Pierre

