église Saint-Vincent, le dimanche 8 mai à 16:30

Concert de soutien au jumelage des paroisses de La Sainte-Famille à Ramallah (Palestine) et La Bonne Nouvelle à Marcq-en-Baroeul Au programme : Œuvres de Saint-Saëns Avec : Claire Galo-Place (harpe), Gautier Dooghe (violon) et Denis Simándy (cor)

Participation libre, les bénéfices permettront de soutenir la scolarité des élèves du Collège Al Ahliyyah de Ramallah

2022-05-08T16:30:00 2022-05-08T17:30:00

