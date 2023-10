Concert de soutien au Castor Magazine Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de soutien au Castor Magazine Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, 10 novembre 2023, Paris. Le vendredi 10 novembre 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit Participation libre aux frais Le Castor Magazine est un média féministe et LGBTQIA+ créé par Pam Méliee en 2014. Au programme : Leny Müh (Paris, new wave), Paroxysme

(Rennes, dark folk rock

hybride),

The Arsenics (Paris, glam rock), La

Philanthrope (Rouen, DJ set) Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact :

