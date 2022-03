Concert de soutien à l’Ukraine Mondeville Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Concert de soutien à l’Ukraine Mondeville, 31 mars 2022, Mondeville. Concert de soutien à l’Ukraine Halle Bérégovoy 2-4 rue Calmette Mondeville

2022-03-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-31 22:30:00 22:30:00 Halle Bérégovoy 2-4 rue Calmette

La ville de Mondeville, en partenariat avec l'Orchestre Régional de Normandie et la délégation territoriale du Calvados de la Croix-Rouge française, organise un concert de soutien à l'Ukraine le jeudi 31 mars 2022. Le prix d'entrée est libre. L'intégralité des recettes sera reversée à la Croix-Rouge française pour venir en aide aux populations ukrainiennes et répondre aux besoins humanitaires sur place. Cette grande soirée spéciale de solidarité en présence de 18 musiciens de l'Orchestre Régional de Normandie débutera à 20h30 à la halle Bérégovoy qui pourra accueillir 900 personnes pour l'occasion. De grands compositeurs tels que Philip Glass, Arvo Pärt, Frédéric Chopin, Franz Schubert et Claude Debussy seront représentés.

contact@mondeville.fr +33 2 31 35 52 00 https://www.mondeville.fr/

