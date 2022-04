Concert de soutien à l’Ukraine avec FUZ 4TET Eglise protestante de Eckbolsheim Eckbolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert de soutien à l'Ukraine avec FUZ 4TET

Eglise protestante de Eckbolsheim, le samedi 2 avril à 19:00

La paroisse protestante de Eckbolsheim invite le quartet franco-ukrainien FUZ 4TET pour soutenir le peuple ukrainien. Concert le 2 avril à 19h00 dans l’église protestante de Eckbolsheim. 58 rue de l’église. Une collecte de fonds sera organisée par une collecte de chèques à l’ordre du Fonds ESP Mission Ukraine ou du UNHCR France

Entrée libre

