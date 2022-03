Concert de soutien à l’Ukraine au Roudour Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Martin-des-Champs

Concert de soutien à l'Ukraine au Roudour Saint-Martin-des-Champs, 19 mars 2022

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 22:00:00

En partenariat avec la commune de Saint-Martin-des-Champs, Solidarité-Ukraine, la Fédération régionale des festivals FFMCB et les Pianos Valat, l'association Son ar Mein a invité le jeune pianiste franco-ukrainien Adrian Herpe pour un concert bénévole. Toutes les recettes seront reversées au collectif local Solidarité-Ukraine. Au programme : Silverstrov (compositeur contemporain ukrainien), Schumann et Chopin. Pour assister au concert ou faire un don : https://www.sonarmein.bzh/Concert-en-soutien-a-l-Ukraine.html contact@sonarmein.fr http://www.sonarmein.bzh/Concert-en-soutien-a-l-Ukraine.html

