EUR Concert de soutien à l’Ukraine organisé au Cargo à Segré le mardi 3 mai 2022 à 20h30. Avec la participation des Chorales Vocadélys et Chorale d’Orveau, les Deux Collines et A capella. L’intégralité de la recette sera entièrement reversée à la Croix-Rouge. Participation libre et don possible. Réservation à l’Office de Tourisme.

