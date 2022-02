Concert de soutien à la maraude La maison du chant, 27 février 2022, Marseille.

La maison du chant, le dimanche 27 février à 18:00

Les voix de la Maison du Chant s’élèvent en soutien à la maraude « Mentalité Virage DEPE La Maraude Mentalité Virage Depé est un rassemblement de supporters marseillais solidaires et humanistes qui souhaitent faire du bien à leur ville et à ses habitants qu’ils aiment tant. Ainsi, cela fait deux ans qu’ils distribuent des repas, des vêtements chauds et d’autres objets nécessaires à la survie des personnes les plus démunies de Marseille. Des maraudes hebdomadaires sont mises en place ainsi que des récoltes de dons, la confection des repas, et l’organisation des colis alimentaires. L’ensemble vocal MPO dirigé par Barth Russo et Caroline Tolla, E Voce di l’Alma, polyphonies corses et la chorale des Chants voyageurs de Fatiha Faure et le petit choeur des jeunes de la Maison du Chant pour un voyage sonore caritatif Entrée libre au chapeau

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T18:00:00 2022-02-27T20:30:00