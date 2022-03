Concert de soutien à Audalavie Lannion, 31 mars 2022, Lannion.

Concert de soutien à Audalavie Chapelle Sainte-Anne 2 bis rue de Kerampont Lannion

2022-03-31 – 2022-03-31 Chapelle Sainte-Anne 2 bis rue de Kerampont

Lannion Côtes d’Armor

Pour aider Aude dans sa lutte contre le cancer, la fanfare-jazz lannionnaise Air Groove invite le duo de flûtes Jean-Michel Veillon & Jean-Mathias Petri.

Air Groove, fanfare jazz lannionnaise issue des anciens ateliers d’improvisation de Jean-Mathias Petri au sein de l’association Tempo, propose un style de jazz dynamique avec du swing et, bien sûr, du groove !

Deux flûtes traversières à la fois différentes et semblables se tutoient : les flûtes traversières en métal de Jean-Mathias Petri et les flûtes en bois de Jean-Michel Veillon.

Le duo jouera d’un répertoire très varié : traditionnels celtiques et des Balkans, compositions de Béla Bartok, Maurice Ravel, Kristen Noguès et Jean-Mathias Petri.

airgroovetempo@mailo.com

