Concert : De source et de racine | Michel Deneuve Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 26 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Réservation obligatoire – Paiement sur place 16€ / 14€ (Tarifs Ville de Paris)

Voyage dans le temps, l’espace et les cultures, avec ce « vaisseau de cristal », instrument à la fois contemporain et hors du temps, des sonorités ancrées dans le sol par sa matière de métal et de verre, et céleste par la pureté de ses sonorités.

Michel DENEUVE est compositeur et cristalliste. Après cinq années de classe de Percussions au Conservatoire de Dijon, il étudie la composition avec Horia Ratiu et Alain Kremski, puis la direction d’Orchestre (Ecole Roumaine). En 1977, il découvre le Cristal à travers l’écoute d’une oeuvre de Jacques Lasry, compositeur et interprète sur les premiers Cristals à claviers verticaux (1955).

Il recherche une technique de jeu appropriée à son Cristal (clavier horizontal) et se met à l’étude de l’instrument.

La rencontre avec les Frères Baschet, inventeurs et facteurs des Cristals depuis 1952, et les travaux qui en découlent, unissant leur technique et la connaissance musicale de Michel Deneuve, lui permettent de jouer, aujourd’hui, d’un instrument de musique original et d’exception.

Premier virtuose de cet instrument, il compose pour Cristal, Cristal et Orchestre et transcrit des oeuvres choisies pour le Cristal, tant dans le répertoire classique que contemporain.

Avec maîtrise et passion, Michel Deneuve traduit sa sensibilité dans la recherche d’une vaste palette sonore, riche d’harmonies et d’un choix infini de modulations.

Son intérêt pour la musique contemporaine, sa formation classique et ses goût si musicaux allant bien au-delà de la culture occidentale, apportent aux compositions et interprétations de Michel Deneuve une richesse musicale où ces influences, ces courants musicaux variés, se côtoient, se complètent, sans jamais s’opposer.

Inventé par les Frères Baschet, le premier Cristal a vu le jour en 1955. Le principe acoustique est la conduction des sons par les métaux. Les baguettes de verre sont fixées sur des axes métalliques ou tiges vibrantes, source de son. Ces axes métalliques vibrants sont ancrés dans la table d’harmonie, conductrice de tous les sons, eux-mêmes amplifiés par des haut-parleurs acoustiques, l’un en inox (grande feuille pliée à la main par les sculpteurs Baschet), les deux autres en fibres de verre, déterminant le volume et le timbre. Le musicien humidifie ses doigts dans un récipient fixé sous le clavier. L’eau remplaçant la colophane (dont on imprègne les archets des violons), les doigts tels des archets viennent caresser, frotter des baguettes de verre. Le nom de Cristal vient de la présence de ces tubes de verre mais également de la sonorité très pure que rend l’instrument.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Date complète :

Crédit Pierre Hounsfield