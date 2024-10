Concert de souffles et de cordes Harmattan Brothers Théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Charleville-Mézières

Théâtre Charleville-Mézières

Concert de souffles et de cordes Harmattan Brothers Théâtre Charleville-Mézières, mardi 28 janvier 2025.

Concert de souffles et de cordes Harmattan Brothers

Théâtre Place du Théâtre Charleville-Mézières Ardennes

L’harmattan, vent de sable chaud, part de l’Ouest africain, survole les océans et nourrit l’Amazonie. Les Harmattan Brothers voguent entre les styles et inventent une musique libre à partir du jazz, de la musique mandingue et de la folk. Les riffs de guitare chaloupés, les notes aériennes de la trompette et les mélodies célestes de la kora nous font voyager dans des paysages sonores envoûtants. On se prend alors à contempler un vieil étang ou à s’émerveiller devant le lever du soleil…Temps fort : PLEIN SENS, un moment à partager en temps scolaire et en famille

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-28

fin : 2025-01-28

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est https://www.charleville-mezieres.fr/

L’événement Concert de souffles et de cordes Harmattan Brothers Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-10-08 par Ardennes Tourisme

mardi 28 janvier 2025 Concert de souffles et de cordes Harmattan Brothers Théâtre Charleville-Mézières Concert de souffles et de cordes Harmattan Brothers Théâtre Place du Théâtre Charleville-Mézières Ardennes 2025-01-28 à .L'harmattan, vent de sable chaud, part de l'Ouest africain, survole les océans et nourrit l'Amazonie. Les Harmattan Brothers voguent entre les styles et inventent une musique libre à partir du jazz, de la musique mandingue et de la folk. Les riffs de guitare chaloupés, les notes aériennes de la trompette et les mélodies célestes de la kora nous font voyager dans des paysages sonores envoûtants. On se prend alors à contempler un vieil étang ou à s'émerveiller devant le lever du soleil…Temps fort : PLEIN SENS, un moment à partager en temps scolaire et en famille