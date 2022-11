Concert de Soufflant Manchot | L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 18 novembre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Concert de Soufflant Manchot | L’Autre Bar

Cherbourg-Octeville Espace René Lebas Cherbourg-en-Cotentin Manche Espace René Lebas Cherbourg-Octeville

2022-11-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-18

Espace René Lebas Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot propose un set acoustique gorgé de références folk bigarrées le vendredi 18 novembre à 19h30 dans L’Autre Bar.

Chansons traditionnelles du bayou, des Appalaches ou pop entendues dans les clubs de Londres ou de Sydney. Avec des influences de Zachary Richard, Nick Lowe, et The Pogues, c’est tout un monde de musique populaire transatlantique qui se bouscule au sein d’un répertoire coloré et énergique, parfois en français et parfois en anglais.

Pour mettre en valeur ce patrimoine populaire, Soufflant Manchot s’associe au banjoïste Xavier Marie. Avec une guitare acoustique, un banjo, une grosse caisse et une collection d’harmonicas de tout poil, les deux musiciens malaxent reprises et compos pour une virée folk aux accents très rock.

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot propose un set acoustique gorgé de références folk bigarrées le vendredi 18 novembre à 19h30 dans L’Autre Bar.

Chansons traditionnelles du bayou, des Appalaches ou pop entendues dans les clubs de Londres ou de Sydney. Avec des influences de Zachary Richard, Nick Lowe, et The Pogues, c’est tout un monde de musique populaire transatlantique qui se bouscule au sein d’un répertoire coloré et énergique, parfois en français et parfois en anglais.

Pour mettre en valeur ce patrimoine populaire, Soufflant Manchot s’associe au banjoïste Xavier Marie. Avec une guitare acoustique, un banjo, une grosse caisse et une collection d’harmonicas de tout poil, les deux musiciens malaxent reprises et compos pour une virée folk aux accents très rock.

communication@lautre-lieu.fr +33 2 33 93 88 73 https://www.lautre-lieu.fr/

Espace René Lebas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-11-08 par