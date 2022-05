Concert de sortir d’album Derrière le Dojo,Amiens (80)

Concert de sortir d’album Derrière le Dojo,Amiens (80), 7 mai 2022, . Concert de sortir d’album

Derrière le Dojo, Amiens (80), le samedi 7 mai à 20:00

Concert-Bal sur le plancher du Mic Mac, dancing forrain itinérant. 2 sets d’1 heure entre 20h et 23h Vente du nouvel album Dédicaces Buvette et restauration sur place *source : événement [Concert de sortir d’album](https://agendatrad.org/e/36550) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Libre

avec Les gambes ed min pied Derrière le Dojo,Amiens (80) 2, Rue Lescouvé Derrière le Dojo, 80000 Amiens, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T23:00:00

Détails Autres Lieu Derrière le Dojo,Amiens (80) Adresse 2, Rue Lescouvé Derrière le Dojo, 80000 Amiens, France lieuville Derrière le Dojo,Amiens (80)

Derrière le Dojo,Amiens (80) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//