Maison des Arts et de la Musique – MAM, le samedi 4 juin à 20:00

Ouverture des portes à 19h45 Buvette et petite restauration sur place

Plein tarif 8€ / tarifs réduit 5€ (étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA…)

Samedi 4 juin à 20h30, le groupe orléanais Selon les Humains donnera un concert exceptionnel pour la sortie de son premier album ! Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T22:30:00

