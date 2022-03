Concert de sortie du disque “Pâques à Notre-Dame” Eglise Saint-Eustache Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de sortie du disque “Pâques à Notre-Dame” Eglise Saint-Eustache, 8 avril 2022, Paris. Concert de sortie du disque “Pâques à Notre-Dame”

Eglise Saint-Eustache, le vendredi 8 avril à 20:30

Il comprendra de célèbres pièces de compositeurs ayant traversé les siècles (Claudio Monteverdi, Antonio Lotti, Maurice Duruflé, César Franck), ainsi que des pièces de compositeurs du 21ème siècle qui ont marqué le répertoire de la Maîtrise (Le Regina Caeli de Lise Borel créé par la Maîtrise, le Stabat Mater de Jean-Charles Gandrille qui fut la dernière polyphonie chantée à Notre-Dame de Paris la veille de l’incendie, et la Messe brève d’Yves Castagnet, organiste de chœur de la Cathédrale). Vous pouvez d’ores et déjà [commander le disque qui sortira le 1er avril](https://lnk.to/MNDP-PFE?fbclid=IwAR3bZs11Ssm13zJBB4N4SID7TzxkHKv6Haq83ssfdpGGWUzBC4). Vous pourrez aussi acheter ce disque à l’issue du concert. « Pâques à Notre-Dame » est le deuxième opus d’une série regroupant les grands moments liturgiques à Notre-Dame de Paris. Eglise Saint-Eustache 146 rue Rambuteau, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint-Eustache Adresse 146 rue Rambuteau, 75001 Paris Ville Paris lieuville Eglise Saint-Eustache Paris Departement Paris

Eglise Saint-Eustache Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de sortie du disque “Pâques à Notre-Dame” Eglise Saint-Eustache 2022-04-08 was last modified: by Concert de sortie du disque “Pâques à Notre-Dame” Eglise Saint-Eustache Eglise Saint-Eustache 8 avril 2022 Église Saint-Eustache Paris Paris

Paris Paris