Concert de sortie de l’album « In vino veritas. Hommage à Khayam » Salle Cortot Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 20h30 à 22h00

.Public adultes. payant

À l’occasion de la sortie de l’album « In vino veritas : Hommage à Khayam », ce concert exceptionnel réunit la mezzo-soprano iranienne Anousha Nazari, la pianiste Laurianne Corneille et le clarinettiste Amaury Viduvier.

Cet album de musique, composé pour chant lyrique, clarinette et piano, est l’œuvre de quatre compositeurs iraniens de la nouvelle génération, réunis pour enfanter cette production inouïe. C’est au terme d’un choix fait parmi les quatrains d’Omar Khayam que chacun d’eux a composé une pièce musicale inspirée de son texte de prédilection, restituant l’univers irrigué par ces poèmes résonnant du fond des âges.

Ces compositions, telles des perles de sentiments et de contes, ouvrent des fenêtres sur des mondes lointains tout en invitant à un voyage intérieur vers la découverte de soi. C’est un hommage vibrant et mélodieux au grand poète du XIème siècle dont les vers chantent le vin, l’amour, et la quête éternelle de l’instant éphémère.

Salle Cortot 78 Rue Cardinet 75017

Contact : https://linktr.ee/billetterie_gondishapour contact@gondishapour.fr https://www.facebook.com/gondishapour/ https://www.facebook.com/gondishapour/ https://linktr.ee/billetterie_gondishapour

