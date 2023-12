Concert de sortie de disque « Utrique fidelis : Vendée traditionnelle et baroque » Eglise Réformée de Pentemont Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de sortie de disque « Utrique fidelis : Vendée traditionnelle et baroque » Eglise Réformée de Pentemont Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit sous condition

Concert de sortie du disque « Utrique Fidelis : Vendée traditionnelle et baroque ». Concert de sortie du disque « Utrique Fidelis » : un programme original mariant musique traditionnelle de Vendée et musique baroque. Sous la houlette de Miguel Henry, dix musiciens virtuoses et engagés vous ferons découvrir un tissage subtil, chaleureux et dynamique de ces deux répertoires. Vendredi 12 janvier 2024 à 20h au temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle, 75007 Paris. Libre participation aux frais. Tout public. Informations : www.ensemble-lespresences.com Contact : mglhenry@proton.me Eglise Réformée de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551814507021 https://www.facebook.com/profile.php?id=61551814507021

