Concert de Sona Jobarteth ANNULE Carantec, 12 novembre 2021, Carantec.

Concert de Sona Jobarteth ANNULE Carantec

2021-11-12 – 2021-11-12

Carantec 29600 Carantec

La kora, une harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes, est traditionnellement jouée par des griots masculins ou des musiciens héréditaires, mais jamais par des femmes. Sona Jobarteh a décidé de bousculer les règles en devenant la seule femme à interpréter sur scène le répertoire traditionnel des griots. Petite-fille d’Amadu Bansang Jobarteh, icône de l’Histoire musicale de Gambie, cousine du grand Toumani Diabaté, elle a été initiée à la kora par son frère. Après un parcours classique, la musicienne développe une musicalité élégante et complexe. Excellente chanteuse, sa voix chaude, captivante, ses mélodies entraînantes et les sonorités envoûtantes de son instrument défendent les valeurs de l’amour, du respect et de l’ouverture aux autres en restant totalement fidèle à son héritage gambien.

« Les premières notes vous emmènent, les suivantes vous bercent. Le temps, lui, reste suspendu. » (Le Monde Afrique)

espaceduroudour@orange.fr http://www.espace-roudour.com/

