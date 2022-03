Concert de Sona Jobarteh Lons Lons Catégories d’évènement: Lons

Pyrénées-Atlantiques

Concert de Sona Jobarteh Lons, 14 mai 2022, Lons. Concert de Sona Jobarteh Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

2022-05-14 – 2022-05-14 Espace james Chambaud 1 allée des arts

La kora, harpe d'Afrique à 21 cordes, est traditionnellement réservée aux griots masculins. Issue de l'une des cinq plus grandes familles de griots d'Afrique de l'Ouest, l'anglo-gambienne Sona Jobarteh a décidé de bousculer les codes. Faisant preuve d'une musicalité élégante et d'une voix captivante, Sona a rapidement connu le succès international avec son 1er album. C'est accompagnée de ses 4 musiciens qu'elle présentera sur scène son 2ème opus. Un moment de toute beauté pour cette soirée de clôture.

Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

