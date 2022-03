Concert de solidarité Ukraine Esplanade des Terres Neuves, 19 mars 2022, Bègles.

Une vingtaine d’artistes béglais ont souhaité exprimer leur soutien au peuple ukrainien, en se produisant bénévolement lors d’un concert de solidarité organisé par la Ville. À l’occasion de cet événement exceptionnel qui aura lieu à Bègles, samedi 19 mars, de 15h à 18h, les dons collectés auprès du public seront reversés à l’association Ukraine Amitié. ### 22 musiciens bénévoles Une scène ouverte accueillera les performances de dix groupes de musique, tous genres confondus : * Lo silenci de la flor (bal traditionnel occitan) * Alenada (rock gascon) * Jeanima (handpan) * Menni Jab (rap) * Lawrence (chanson française) * Grasshoppers (country rock, blues) * Pauline et Hugo (folk) * Vilorio (pop folk) * Magali et Vincent (variété internationale) * Vingtheurestrente (rock indie) La bibliothèque municipale proposera, à ChapitÔ, une sélection d’ouvrages sur l’Ukraine et d’auteurs ukrainiens, et mettra en place 4 tablettes pour une présentation dynamique d’environ 10 textes littéraires sous la forme d’une cartographie de l’Ukraine intitulée « Voyage en littérature ukrainienne ». Une buvette sera proposée par l’association Resto et Cie au sein de ChapitÔ. Cette mobilisation exceptionnelle est organisée avec le concours bénévole de l’Amicale Laïque de Bègles (prêt d’instruments), du club des couturières du Centre social et culturel l’Estey (réalisation de drapeaux et foulards aux couleurs de l’Ukraine), et de l’artiste béglais Olivier Ricardo (présentation du concert).

entrée libre

Bègles se mobilise pour la paix

Esplanade des Terres Neuves rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Gironde



