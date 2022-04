Concert de solidarité : Spring party Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Concert de solidarité : Spring party Sélestat, 28 mai 2022, Sélestat.

2022-05-28 17:00:00 – 2022-05-28

Sélestat Bas-Rhin Sélestat 0 EUR DJ SET de 17h à 01h sur la scène en plein air. Évènement organisé par l’association Sélestat Contre le Cancer au profit de l’association M’TA MAT et de L’ICANS. Buvette et restauration sur place. Concert organisé par l’association “Sélestat contre le cancer” avec DJ set, buvette et petite restauration +33 6 03 00 39 71 DJ SET de 17h à 01h sur la scène en plein air. Évènement organisé par l’association Sélestat Contre le Cancer au profit de l’association M’TA MAT et de L’ICANS. Buvette et restauration sur place. Sélestat

