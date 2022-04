Concert de solidarité en faveur du peuple ukrainien Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Concert de solidarité en faveur du peuple ukrainien Théâtre Municipal de Nevers, 20 mai 2022, Nevers. Concert de solidarité en faveur du peuple ukrainien

Théâtre Municipal de Nevers, le vendredi 20 mai à 20:00

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEVERS propose UN CONCERT DE SOLIDARITÉ en faveur du peuple ukrainien Ce VENDREDI 20 MAI à 20H00 Au THÉÂTRE MUNICIPAL DE NEVERS Participation libre. Réservation vivement conseillée sur culture.nevers.fr ou au Théâtre Municipal les mercredis et samedis de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Informations au 03 86 68 48 77 et 03 86 68 47 41 Au programme : ensembles orchestraux et vocaux – musique de chambre Avec le soutien de la Ville de Nevers et la participation de l’Association les amis du conservatoire.

Participation libre (au profit du peuple ukrainien)

Conservatoire de musique de Nevers Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Théâtre Municipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Théâtre Municipal de Nevers Nevers Departement Nièvre

Théâtre Municipal de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Concert de solidarité en faveur du peuple ukrainien Théâtre Municipal de Nevers 2022-05-20 was last modified: by Concert de solidarité en faveur du peuple ukrainien Théâtre Municipal de Nevers Théâtre Municipal de Nevers 20 mai 2022 Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Nevers Nièvre