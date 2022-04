Concert de solidarité en faveur de l’Ukraine L’Octav,Vic, 30 avril 2022, Vic-en-Bigorre.

CONCERT DE SOLIDARITÉ – EN FAVEUR DES UKRAINIENS – LE SAMEDI 30 AVRIL 2022 À LA SALLE DE L’OCTAV À VIC-EN-BIGORRE. —————————————————————————————————————— **A l’Affiche :** **- PIKCELT -** La formation, née en 2017 mêle plusieurs styles piochant dans les divers courants musicaux que compte la musique celtique. Multi-instrumentistes les 6 musiciens touchent à tout : du bon vieux « trad’ breton » battant la terre à coups de sabots, au trad Irlandais de musique pour danse Ceilidh aux reels endiablés, en passant par la musique écossaise de cornemuse, jusqu’à titiller la corde sensible électrique du rock celtique, le tout métissé grâce à une percussion étonnante, aux accents venant d’Afrique ou d’Amérique. _Didier Albert : Cajon / Djembé – Benoit Bourderioux : Violon/ Tin Whistle/ Guitare électrique/ Caisse Claire – Ludovic Baraban : Cornemuse/ Accordéon – Fabienne Le Claire : Bombarde/basse — Didier Ledoux : Guitare folk/ Guitare électrique – Fabien Levard : Cornemuse/ Guitare open/ Basse (chant)._ **- RAMES D’ÂMES -** Reprises rock et pop rock _Laurence Guillon (basse), Vincent Guillon (guitare et clavier), Benoît Bocquet (batterie), Patrice Mathieu (guitare), Magali Larrang (chant)._ **- LE BRIO -** L’orchestre Le Brio est né d’une rencontre entre un batteur et un guitariste en 2002 pour très rapidement former un groupe de musiciens avec l’envie de jouer ensemble. Aujourd’hui, 4 musiciens, dont 2 choristes, et une chanteuse proposent de la musique variété-rock connue par tous. _Virginie (chant), Fred (clavier et chant), Thierry (guitare et chant), Domi (basse), Cédric (batterie)._ LES 3 GROUPES, A L’INITIATIVE DE CET ÉVÉNEMENT, SE PRODUIRONT BÉNÉVOLEMENT. **- PARTICIPATION LIBRE -** **Le droit d’entrée est libre mais indispensable, chaque personne pouvant donner** l**e montant qu’elle souhaite** **TOUS LES BÉNÉFICES IRONT AU PEUPLE UKRAINIEN PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SECOURS POPULAIRE** **Le Secours Populaire accueillera également le public sur un stand dédié pour la collecte des dons et sera en mesure de délivrer ultérieurement à chaque donateur un reçu fiscal permettant la réduction d’impôts sur les revenus** **Le Secours Populaire se porte garant que tous les fonds collectés lors de la soirée sont bien fléchés à destination de l’Ukraine.**

A l’INITIATIVE DE 3 GROUPES DE MUSICIENS – PIKCELT, LE BRIO ET RAMES D’AMES – ET AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN ET DU SECOURS POPULAIRE

L’Octav,Vic 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées



