Concert de solidarité du Secours Populaire Salle des fêtes Pauillac, samedi 2 mars 2024.

Concert de solidarité du Secours Populaire Salle des fêtes Pauillac Gironde

Le Secours populaire vous propose un concert au profit de Don’ Actions à la salle des fêtes.

Un programme musical festif vous attend avec Rodéo sur Juliette, Nénette and Co, la Batterie Fanfare de Pauillac, l’Harmonie Pauillacaise et Danse Image.

Buvette et petite restauration sur place.

Tombola à l’entracte (tirage vers 21h30). EUR.

Début : 2024-03-02 18:00:00

fin : 2024-03-02

Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine pauillac@spf33.org

