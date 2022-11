Concert de Solidarité avec My Velvet Soul Saint-Christophe-et-le-Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Catégories d’évènement: Drôme

Drôme Saint-Christophe-et-le-Laris Concert de Solidarité pour Jean Marc qui souffre d’une maladie incurable (dystrophie musculaire de Becker).

La soirée sera animée par My Velvet Soul +33 6 95 91 71 03 Handi-Bike – Le Clapier 55 chemin du Breuil Saint-Christophe-et-le-Laris

