Concert de solidarité avec l’Ukraine Eglise de l’Epiphanie, 10 avril 2022, Vernier. Concert de solidarité avec l’Ukraine

Eglise de l’Epiphanie, le dimanche 10 avril à 17:00 Entrée libre; collecte pour une œuvre d’entraide pour l’Ukraiew

Choristes, musiciennes et musiciens genevois chanteront pour venir en aide au peuple ukrainien Eglise de l’Epiphanie Place du Lignon 32 Vernier

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T19:00:00

Lieu Eglise de l'Epiphanie Adresse Place du Lignon 32 Ville Vernier

