Concert de Sofiane Saidi L’Institut du Monde Arabe, 2 juillet 2022, Paris.

Le samedi 02 juillet 2022

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif plein 20€ Tarif réduit 16€ Tarif – 26 ans 12 €

Plus que quiconque, Sofiane Saidi incarne au masculin la fougue inspirée du raï algérien. Son chant ivre d’amour et de liberté sublime la fête, la douleur et l’extase. Dans ses partages joyeux, il peaufine l’éclat de son chant, sculpte les facettes de son art et définit son propre alliage magique raï-électro qu’aujourd’hui il présente seul et fier sur la scène de l’IMA.

Plus que quiconque, Sofiane Saidi incarne au masculin la fougue inspirée du raï algérien. Son chant ivre d’amour et de liberté sublime la fête, la douleur et l’extase.

Dans ses partages joyeux, il peaufine l’éclat de son chant, sculpte les facettes de son art et définit son propre alliage magique raï-électro qu’aujourd’hui il présente seul et fier sur la scène de l’IMA.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=101868321490

DR Soufiane SAIDI