2022-12-16 20:00:00 – 2022-12-16 21:30:00

SMILE débarque au Bala Bala avec des nouveaux titres

Le duo vous propose ses versions reprisées du Early swing des années 20/30, quelques standards jazz des années 40/50 ainsi qu’une balade parmi les tubes Pop/Folk/Rock des années 60 à 80… Avec la voix chaleureuse de Luigi la Croone accompagnée par la guitare et les coeurs de Manu Pop Cordes balabalabar@laposte.net +33 9 86 36 03 91 Bala Bala 18 Rue Saint-Michel Redon

