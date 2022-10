Concert de Sleepy Haley

Concert de Sleepy Haley, 21 janvier 2023, . Concert de Sleepy Haley



2023-01-21 21:00:00 – 2023-01-21 Haley, c’est la chienne du guitariste. Sleepy, c’est parce qu’elle s’endormait à chaque fois qu’ils jouaient ensemble. Avec un tel public, il leur a fallu être inventifs. Sleepy Haley, c’est pas un groupe de chanson française, de pop anglaise, de twist, de punk rock, de soûl ou de ragga… Haley, c’est la chienne du guitariste. Sleepy, c’est parce qu’elle s’endormait à chaque fois qu’ils jouaient ensemble. Avec un tel public, il leur a fallu être inventifs. Sleepy Haley, c’est pas un groupe de chanson française, de pop anglaise, de twist, de punk rock, de soûl ou de ragga… dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville