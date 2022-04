Concert de SIROCCO Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nestier

Concert de SIROCCO Nestier, 30 avril 2022, Nestier. Concert de SIROCCO au théâtre de verdure NESTIER Nestier

2022-04-30 21:00:00 – 2022-04-30 au théâtre de verdure NESTIER

Nestier Hautes-Pyrénées Nestier A l’instar du vent éponyme, le répertoire de Sirocco traverse les mers et les montagnes. Ses racines-rhizomes puisent tour à tour dans les répertoires des musiques gnawas, mexicaines et occitanes qui s’entremêlent, se répondent et s’assemblent avec une aisance surprenante. Possibilité de restauration sur place http://facebook.com/montdesartsnestier/ au théâtre de verdure NESTIER Nestier

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Nestier Autres Lieu Nestier Adresse au théâtre de verdure NESTIER Ville Nestier lieuville au théâtre de verdure NESTIER Nestier Departement Hautes-Pyrénées

Nestier Nestier Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nestier/

Concert de SIROCCO Nestier 2022-04-30 was last modified: by Concert de SIROCCO Nestier Nestier 30 avril 2022 Hautes-Pyrénées Nestier

Nestier Hautes-Pyrénées