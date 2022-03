Concert de SidWikus Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert de SidWikus Médiathèque Jean-Pierre Melville, 18 juin 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

Le groupe SidWikus se produit à la Médiathèque Jean-Pierre Melville pour la Fête de la musique 2022 ! SidWikus c’est à l’origine la rencontre de musiciens parisiens. Hakeem, auteur, compositeur, guitariste rencontre de nombreux musiciens grâce à la bulle Internet dès 2009. Les affinités musicales sont nombreuses et permettent de sculpter au fil des années l’essence de SidWikus, après de nombreuses pérégrinations musicales, Hakeem est rejoint par Albero à la batterie puis Matt à la basse et c’est enfin au tour de Ludivine au chant, SidWikus est formé. Avec Ludivine au chant, sa forte expérience jazz, son énergie, sa voix puissante et son sens de la mélodie transforment les compositions rock de SidWikus en compositions rock mélodique et cristallisent des paroles souvent engagées. Dans un style empruntant à la fois au rock alternatif et expérimental, le chant apporte une dimension lyrique et mélodique à des compositions parfois mélancoliques, parfois dramatiques. Les riffs de basse puissants épaulés par une batterie aussi solide qu’artistique, donnent une base idéale aux parties guitare subtiles et éloquentes. Les thèmes abordés par SidWikus sont nombreux, amour, haine, folie, solitude… Mais portent aussi un regard sur notre société actuelle… Un regard souvent orienté sur “l’autre côté” des choses…. SidWikus, plébiscité par son public et les organisateurs du FallenFest, a joué une finale du festival à la Cigale en 2015, et a également eu la chance de jouer dans de nombreuses salles parisiennes prestigieuses (La boule noire, Le Divan du monde etc.). Aujourd’hui SidWikus continue sa route, et n’a d’autres souhaits que de continuer à partager sa musique avec le plus grand nombre… Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

