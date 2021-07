Concert de Sidi Wacho Saint-Martin-de-Crau, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Martin-de-Crau.

Concert de Sidi Wacho 2021-07-31 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-31 23:00:00 23:00:00 Place François Mitterrand Devant le centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Nomade, rebelle et insolent, le collectif, composé de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste assume fièrement son identité « bordelik » en mixant les sonorités, le dialectes et les rêves

Une composition à l’allure « bordelik »

+33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/

Nomade, rebelle et insolent, le collectif, composé de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste assume fièrement son identité « bordelik » en mixant les sonorités, le dialectes et les rêves

dernière mise à jour : 2021-07-02 par