Concert de Shigeko Hata & Frédéric Lagarde – Festival Ad Lib

2022-06-06 11:30:00 – 2022-06-06 Concert de remerciement pour tous les bienfaiteurs du festival Ad Lib. Shigeko Hata (soprano) & Frédéric Lagarde (piano) vous présenteront des œuvres de Puccini, Schubert…

Le concert qui aura lieu dans la salle des mariages est ouvert à tous et sera suivi par un apéritif déjeunatoire offert ! Concert de remerciement pour tous les bienfaiteurs du festival Ad Lib. Shigeko Hata (soprano) & Frédéric Lagarde (piano) vous présenteront des œuvres de Puccini, Schubert…

Le concert qui aura lieu dans la salle des mariages est ouvert à tous et sera suivi par un apéritif déjeunatoire offert !

